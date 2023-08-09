Стало известно, сколько яиц можно съедать в день Гастроэнтеролог Кашух посоветовала съедать в день не более двух куриных яиц

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Ежедневно человеку можно съедать не более одного-двух куриных яиц, большее количество может негативно сказаться на здоровье, рассказала «Газете.Ru» гастроэнтеролог Екатерина Кашух. По ее словам, содержащийся в яйцах холестерин способен ускорить развитие атеросклероза. Кроме того, белок может вызвать аллергию.

Диетологи из разных стран сходятся во мнении, что вреда не будет от одного-двух яиц в день. Во всем нужна умеренность. Образование бляшек на сосудах повышает риск инфаркта или инсульта. Яичный белок может быть и причиной аллергии. В этом случае от куриных яиц в рационе придется отказаться. Но подобная аллергия встречается редко, — сообщила врач.

Кашух напомнила, что умеренное употребление куриных яиц полезно для здоровья. В них содержится незаменимый для организма набор аминокислот, которые участвуют в построении тканей, иммунной защите и положительно влияют на обмен веществ. Помимо этого, яйца являются источником витамина D, необходимого для обменных процессов, роста костей и поддержания иммунитета.

Диетолог Елена Соломатина ранее посоветовала включить в рацион орех макадамия. По ее словам, он способствует укреплению сердца и является хорошим продуктом для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.