Стало известно, сколько взрослых россиян продолжают жить с родителями Опрос KP.RU: 21% взрослых россиян продолжают жить с родителями

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Большинство россиян считают, что взрослые дети должны жить отдельно от родителей, но остаются те, кто комфортно уживается на одной территории с родственниками. Так, 21% опрошенных KP.RU заявили, что проживают одной большой дружной семьей.

По данным социологического исследования, 79% россиян живут раздельно с родителями. При этом 55% предпочли поселиться неподалеку, чтобы можно было встретиться в любой момент. Одна из респонденток подчеркнула, что для «здоровья родителей вредно жить вместе со взрослыми детьми».

Еще 14% опрошенных отметили, что живут в разных городах с родителями или взрослыми детьми, на их отношениях это никак не отразилось. А вот 10% респондентов признались, что отношения с родными после переезда в другой город или даже страну испортились. Они отмечают, что практически не общаются с родственниками.

Опрос был проведен в социальных сетях и мессенджерах издания. Участие в нем приняли 7,4 тысячи человек.

Адвокат Сергей Черский ранее рассказал, что в Гражданском кодексе РФ есть статья 209, утверждающая право собственника владеть и пользоваться имуществом, которое ему принадлежит. В связи с этим родители имеют право выселить взрослого ребенка из квартиры.