Стало известно, сколько времени на работе россияне тратят на личные дела

Около двух третей россиян почти четверть рабочего времени тратят на личные дела — телефонные разговоры, общение в мессенджерах и соцсетях. Таковы результаты исследования аналитического центра НАФИ, передаёт РБК. Кроме того, граждан РФ от работы отвлекают перекуры, чтение новостей и обсуждение личных вопросов с коллегами.

По данным опроса, отвлекаются от работы 63% россиян. Самым частым отвлекающим фактором стали телефонные разговоры (21%), почти так же часто сотрудников отрывает от работы общение в мессенджерах (20%), в 18% случаев работники отвлекаются на просмотр соцсетей, в 15% — на чтение новостей. Перекуры и разговоры с коллегами на личные темы встречаются в 14% случаев.

Сотрудники компаний рассказали, что разговоры по телефону с близкими занимают 15–30 минут рабочего времени, переписка в мессенджерах — около двух часов. Реже отвлекаются от работы россияне старше 45 лет, а также жители Москвы и Санкт-Петербурга.

В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет в 137 населённых пунктах в 53 регионах России. Исследование проводилось в ноябре 2021 года.

Ранее опрос сервиса «Работа.ру» показал, что три четверти россиян мечтают работать четыре дня в неделю. Они уверены, что сокращение количества рабочих дней позитивно скажется на работоспособности команды.