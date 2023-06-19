Стало известно, сколько воды нужно собаке Кинолог Голубев предупредил, что необходимое собаке количество воды зависит от времени года

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Количество необходимой собаке воды зависит от множества факторов, например, от ее породы, возраста, размера, веса, типа питания, активности и времени года, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В беседе с РИАМО он отметил, что лучше всего наливать питомцу воду, пропущенную через фильтр, кипяченую или бутилированную.

Количество необходимой для собаки воды зависит от множества факторов. <...> Важно просто запомнить, что у собаки всегда должна быть чистая вода в миске. Лучше всего подойдет пропущенная через фильтр вода из-под крана, кипяченая или бутилированная вода, — пояснил кинолог.

Специалист подчеркнул, что водопроводную воду нужно пропустить через фильтр или дать отстояться несколько часов. Это необходимо из-за возможного большого содержания хлора в жидкости. Голубев посоветовал рассчитывать примерную норму воды для питомца по формуле 20-70 мг на килограмм веса. Специалист при этом призвал учитывать все факторы, которые могут повлиять на потребление жидкости питомцем.

Голубев добавил, что собаки любят прохладную воду, поэтому следует убирать миску от солнца и любых источников тепла. Если у питомца всегда достаточно свежей жидкости в миске, он сможет самостоятельно регулировать ее потребление, заключил кинолог.

Голубев ранее посоветовал не стричь собак в жаркую погоду. Он объяснил, что шерсть защищает питомца от воздействия прямых солнечных лучей и перегрева. Поэтому рекомендуется просто чаще вычесывать подшерсток.