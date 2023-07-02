Стало известно, сколько «Вагнер» получил по госконтрактам Телеведущий Киселев: ЧВК «Вагнер» получила 858 млрд рублей по госконтрактам

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Частная военная компания «Вагнер» получила 858 млрд рублей от государства, средства выделялись на выполнение контрактов, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» телеведущий Дмитрий Киселев. Также он добавил, что кейтеринговая компания «Конкорд», получила по госконтрактам 845 млрд рублей. По его словам, это говорит о масштабах бизнеса и амбиций.

Основанная Евгением Пригожиным частная военная компания «Вагнер» в рамках заключенных с государством контрактов получила чуть более 858 миллиардов рублей. Это под триллион. По другим контрактам пригожинский холдинг «Конкорд» оказал услуг на сумму в 845 миллиардов рублей. Это не значит, что столько и заработали, но все же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций, — сказал Киселев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что компания «Конкорд» за год получила более 86 млрд рублей от государства. Он подчеркнул, что деньги выделялись на содержание бойцов ЧВК «Вагнер» и стимулирующие выплаты из бюджета.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным. Пресс-служба белорусского лидера сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов частной военной компании по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации.