Стало известно, сколько учителей уволились в России за 2024 год Заслуженный учитель Снегуров: около 200 тысяч педагогов уволились за 2024 год

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Около 200 тысяч педагогов уволились из российских школ за 2024 год, заявил NEWS.ru заслуженный учитель РФ Александр Снегуров. По его словам, проблема с оттоком кадров в системе образования сохраняется уже много лет и требует немедленного решения. Он подчеркнул, что особенно тяжелая ситуация сложилась в регионах, где зарплаты учителей остаются крайне низкими.

Заявление о повышении базовой ставки учителям своевременно, хотя оно было бы таким и пять, и десять лет назад. Мы потеряли за прошлый учебный год около 200 тысяч педагогов, которые уволились из школы. Это не только пожилые люди, но среди них много молодых, неспособных жить на то жалование, которое им предлагается. Мы сейчас не рассматриваем Москву. На Северном Кавказе, в Краснодарском крае, Костромской, Владимирской, Ивановской областях зарплата учителей от 18 тысяч до 35 тысяч рублей. А молодые специалисты получают и того меньше. Мы можем остаться совершенно без педагогов, — высказался Снегуров.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева заявила, что педагогам и врачам необходимо ввести базовую ставку в 75 тысяч рублей. Она подчеркнула, что труд специалистов, которые вносят вклад в будущее страны, должен цениться выше.

До этого член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что значительная разница в доходах педагогов и курьеров — это серьезная проблема. По его словам, ситуация требует долгосрочного решения, так как перекосы на рынке труда только усиливаются.