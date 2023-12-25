Стало известно, сколько топ-менеджеров в России хотят уволиться «Ведомости»: 81% российских топ-менеджеров хотят поменять работу в 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2024 году 81% топ-менеджеров российских компаний планируют сменить место работы, сообщает газета «Ведомости». По данным издания, из-за этого руководители предприятий прилагают все возможные усилия для удержания сотрудников, например, весь 2023 год ведущим специалистам индексировали зарплаты.

Как пишет газета, подобная тактика сохранится и в следующем году. Согласно результатам опроса 1499 респондентов, в 2024 году 62% работодателей собираются поднять заработные платы топ-менеджерам своих фирм.

При этом управляющий партнер KIR Марина Тарнопольская рассказала изданию, что подобная стратегия не поможет компаниям сохранить ведущих специалистов, поскольку в пределах одного предприятия доход топ-менеджера может повыситься не более чем на 10% за год. В то же время переход на новое место работы значительно повысит шансы увеличения оклада, заключила эксперт.

Как сообщает газета, также тенденцию массового увольнения ведущих сотрудников может подтолкнуть сохраняющийся дефицит кадров на рынке труда в России. Из-за нехватки высококвалифицированных специалистов спрос на ведущих сотрудников резко увеличился. Эксперты пришли к выводу, что работодатели стали чаще предлагать топ-менеджерам более выгодные условия труда, чтобы заполучить их в свою компанию.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев рассказал, что для развития экономики и промышленности в условиях сложившегося кадрового дефицита нужно повышать производительность труда, в том числе за счет автоматизации и роботизации производства. По его словам, для предприятий, вкладывающих средства в этом направлении, можно предусмотреть налоговые и кредитные льготы.