Стало известно, сколько теряет бизнес из-за невнимания к инвалидам «Коммерсант»: бизнес теряет 4,8 млрд рублей в месяц, дискриминируя инвалидов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из-за невысокой адаптации к потребностям людей с инвалидностью бизнес теряет в среднем 4,8 млрд рублей в месяц, рассказал член правления фонда помощи хосписам «Вера» Александр Семин на конференции «Благотворительность и социальные инициативы как образ жизни», ссылаясь на исследование НАФИ и Агентства стратегических инициатив (АСИ). По его словам, которые приводит «Коммерсант», 61% российских предпринимателей подтвердили, что их клиенты с инвалидностью тратят столько же денег на покупку товаров или услуг, сколько и люди без особенностей здоровья. Тем не менее у них возникает множество бытовых проблем.

Когда я пошел искать место, чтобы устроить вечеринку для моего подопечного, то заняло это несколько месяцев. Никто не хотел брать наши деньги. Где-то невозможно было заехать, где-то боялись официанты, где-то мы столкнулись с иными проблемами,— рассказал Семин.

По его словам, лишь 17% из 11 млн россиян с инвалидностью не испытывают трудностей при приобретении товаров или получении услуг, еще 660 тысяч граждан с инвалидностью хотят работать, но не могут трудоустроиться. По данным Росстата, в 2020 году в России уровень безработицы трудоспособных людей с инвалидностью достигал 21,4% против 6% населения в целом.

Ранее журнал The Lancet Neurology сообщил, что основной причиной плохого здоровья и инвалидности, наблюдаемых по всему миру, являются неврологические заболевания. Согласно анализу глобального исследования бремени болезней, травм и факторов риска, в 2021 году заболевания нервной системы, включая инсульт, менингит, болезнь Альцгеймера и различные виды деменции, диагностировали у 3,4 млрд человек. При этом на частоту болезней влияли увеличение продолжительности жизни и, соответственно, старение населения, а также образ жизни и воздействие окружающей среды.