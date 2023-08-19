Стало известно, сколько танков Abrams смогут оседлать 200 украинцев Военэксперт Дандыкин: 200 обученных бойцов ВСУ хватит на 50 танков Abrams

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

В каждом американском танке Abrams должны присутствовать четверо членов экипажа, а потому 200 обученных бойцов ВСУ хватит лишь на 50 танков, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что для усиленных боевых действий такого количества танков будет недостаточно, украинской армии требуется минимум 250 Abrams.

Если 200 человек закончили обучение на Abrams, то около 50 танков можно обеспечить экипажами в идеале. У американских танков экипаж состоит из четырех человек. Это усиленный танковый батальон — 50 машин, но для боевых действий уровня СВО недостаточно. Нужно минимум танков 250, — подчеркнул Дандыкин.

Также он отметил, что для эксплуатации танков Abrams необходимы сотни специалистов обслуживающего персонала. Кроме этого, нужны эвакуационные автомобили, заправщики и ремонтные машины. В противном случае американская техника не сможет полноценно функционировать, утверждает военный эксперт.

Ранее представитель армии США в Европе и Африке Мартин О’Доннелл сообщил, что около 200 украинских военных заканчивают курсы по управлению американскими танками M1 Abrams в Германии. После завершения обучения они останутся в ФРГ до поставки Вашингтоном бронетехники Киеву.