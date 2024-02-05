Стало известно, сколько стоят яйца в Белгороде и есть ли дефицит Цены на яйца в Белгороде начинаются от 85 рублей за десяток

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Продажа яиц в продуктовом магазине Белгорода

В Белгороде и области на сегодняшний день не наблюдается дефицита яиц. К такому выводу пришли журналисты NEWS.ru, посетившие несколько магазинов и рынок. Цены в регионе ниже московских: 85 рублей за десяток, 30 штук стоят от 219 рублей. Как рассказал NEWS.ru проживающий в Белгороде юрист Виталий, многие белгородцы держат кур в домашнем хозяйстве, поэтому нехватки продукции не ощущается.

Однако, по его словам, проблемы были в прошлом году. Из-за обстрелов ВСУ летом 2023-го на некоторых птицефабриках Белгородской области возник дефицит кадров. В качестве примера он привел Шебекино, где расположено одно из таких производств.

Из-за обстрелов летом там началось почти массовое увольнение сотрудников. Люди боялись за свои жизни и увольнялись, — рассказал белгородец.

По его словам, чтобы сохранить производство, директор птицефабрики принял решение выплачивать оставшимся сотрудникам повышенную зарплату. Сумма составляла от 10 тысяч рублей в день и выше, в итоге предприятие удалось спасти.

Как заметили корреспонденты NEWS.ru, посетив Шебекино, сейчас там меньше обстрелов, чем полгода назад, поэтому уехавшие люди начали возвращаться в город. По словам белгородца, многие из них пытаются устроиться на птицефабрику.

Число желающих работать на птицефабрике даже превысило количество вакансий. Хотя суммы зарплат уже и ниже, чем были в дни самых тяжелых обстрелов, главное — фабрика выстояла и дает работу, — отметил мужчина.

Ранее депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по защите конкуренции, вице-президент Росптицесоюза Сергей Лисовский предположил, что сложившаяся в России ситуация с высокой стоимостью яиц является «прямым недочетом Минсельхоза». По словам парламентария, ведомство «не просчитало рынок». Резкий скачок цен Лисовский связал с вопросом субсидирования производства яиц и птицеводства.