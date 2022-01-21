Стало известно, сколько среди таксистов бывших бизнесменов

Лишь 11% опрошенных таксистов заявили, что до работы водителями у них был свой бизнес, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «Ситимобил». 14% респондентов трудились в строительной отрасли, а 21% работали в области транспорта и перевозок. Столько же пришли в такси из сфер торговли, связи и телекоммуникаций.

В промышленном секторе раньше работали 6%, в общепите и наёмными менеджерами — 3%. 2% респондентов ушли из юриспруденции, инженерии и финансового учёта, 1% — из сферы образования, информационных услуг, здравоохранения, рекламы и гостиничного бизнеса. Столько же таксистов раньше работало в сфере науки, в охране и консалтинге, а также занималось бухгалтерским учётом.

Половина (54%) опрошенных занимали рядовые должности, 20% — руководящие, а 5% были на пенсии.

Участники опроса заявили, что пришли в такси из-за сокращений, потери бизнеса, смены места жительства и за заработком в свободное время. Водителей по призванию среди опрошенных лишь 18%.

В исследовании участвовали 5345 водителей сервиса «Ситимобил» из разных регионов России.

Ранее сообщалось, что половина (49%) опрошенных женщин, работающих в такси, выбрали эту профессию из-за возможности самостоятельно формировать график. Почти треть респонденток считают данную работу своим призванием.