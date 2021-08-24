Стало известно, сколько школьников продолжали учиться летом

Образовательная компания MAXIMUM Education выяснила, что 54% школьников учились летом. Они занимались у репетиторов, решали тесты, читали. Об этом сообщило РИА Новости.

И 46% родителей рассказали, что их дети на каникулах об учёбе не вспоминали .

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что у ведомства нет планов закрывать школы и заменять живое общение учеников и учителей онлайн-занятиями.

А член гильдии маркетологов и кандидат экономических наук Елена Пономарёва назвала семь советов, помогающих родителям сэкономить при сборах ребёнка в школу. Например, можно купить некоторые товары уже после 1 сентября, потому что после старта школьного сезона начнутся скидки.

Также стало известно отношение учителей к школьной программе: большинство педагогов считают её устаревшей. Они предложили внести в систему новые предметы, такие как финансовая грамотность и психология. Помимо этого, учителя называют главным недостатком современной системы школьного образования ненормированную нагрузку на преподавателей и учеников.