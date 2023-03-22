Стало известно, сколько россияне хотят накопить на старость «Известия»: треть россиян к выходу на пенсию хотели были бы накопить более 10 млн рублей

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

К моменту выхода на пенсию 31% россиян хотели бы накопить сбережения на сумму более 10 млн рублей. При этом 67% граждан намерены выйти на пенсию до 60 лет. Данные исследований «Работа.ру» и СберНПФ приводят «Известия».

Согласно опросам, 16% опрошенных сообщили, что рассчитывают отложить на старость 5–10 млн рублей, еще 10% мечтают о накоплениях на сумму 500 тысяч рублей. В то же время 51% граждан рассчитывает на государственные выплаты, 26% намерены жить на накопления, 18% планируют существовать на деньги от аренды и накоплений в негосударственных пенсионных фондах. Среди источников доходов респонденты называли инвестиции в ценные бумаги, помощь детей и подработки.

До 60 лет хотят выйти на пенсию 67% опрошенных, при этом 49% намереваются завершить трудовую деятельность в возрасте 51–60 лет, 15% — в 41–50, 3% — до 40 лет. Лишь каждый пятый россиянин думает о том, чтобы уйти на покой в юридически установленные 60–65 лет, еще 13% хотят работать и после 65.

Ранее директор ВЦИОМа Валерий Федоров рассказал, что по данным опроса, самыми счастливыми себя ощущают жители Южного федерального округа (87% опрошенных). Он отметил, что несчастными чаще всего чувствуют себя те, кто сильно вовлекается в политическую повестку.

Психолог Наталья Панфилова в свою очередь посоветовала чаще бывать на улице вне зависимости от погоды, чтобы справиться с весенним обострением. Она порекомендовала пробовать новые активности или на время сменить обстановку, а также не закрываться в себе.