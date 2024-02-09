Стало известно, сколько россиян жалуются на токсичную работу РБК: 75% россиян сталкиваются с токсичностью на работе

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Три четверти россиян (75%) жалуются на те или иные проявления токсичности на работе, таковы данные опроса, проведенного консалтинговой компанией «Культура Инноваций» и OMI (Online Market Intelligence), которые приводит РБК. 53% респондентов заявили, что токсичность снижает продуктивность, а иногда и вовсе сводит ее к нулю. 71% опрошенных отметили, что отравляющая атмосфера в коллективе может стать причиной их увольнения.

28% респондентов назвали наиболее частым проявлением токсичности несоблюдение правил и договоренностей, 27% — неспособность выстраивать диалог, 25% — агрессивное поведение. Предпосылками нездоровой атмосферы в коллективе, согласно исследованию, являются корпоративная культура, а именно те нормы, которые способствуют агрессии сотрудников, а также стресс и низкий уровень энергии у работников. В опросе приняли участие 1257 человек из 15 российских городов.

Ранее аналитики выяснили, что за последний год более половины россиян искали работу. Как рассказал директор «Авито» по развитию Дмитрий Пучков, 18% участников опроса искали работу один раз, 12% — два или три раза, а 7% — более трех раз. По словам специалиста, 71% опрошенных рассматривали вакансии на специализированных онлайн-сервисах. Чуть менее трети респондентов (30%) искали работу с помощью друзей, родных и знакомых. 22% пытались найти вакансии в соцсетях и мессенджерах, 14% обратились за помощью в центры занятости или на биржу труда.