20% россиян с марта по май запасалась теми или иными товарами, опасаясь дефицита в будущем, свидетельствуют результаты исследования аналитического центра НАФИ, которые приводит РБК. Чаще всего закупали крупу (12%), макароны (10%) и бытовую химию (8%), а реже всего (по 2%) — алкоголь, детские товары, одежду и обувь.



При этом жители Москвы чаще других покупали косметику и парфюмерию (9%), одежду и обувь (8%), а россияне 24–35 лет — товары для детей (6%). Женщины чаще, чем мужчины, приобретали впрок средства личной гигиены (9%) и бытовую химию (10%).



Ранее сообщалось, что с введением санкций ассортимент косметики и парфюмерии в России резко сократился на четверть. Для замещения иностранных товаров отечественным производителям требуется импортное сырье, купить и доставить которое на данный момент сложно. Как пояснила член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова, заменой нынешним брендам могут стать бренды из Индии, Китая, Кореи, а также небольшие европейские и российские производители.