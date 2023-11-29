Стало известно, сколько россиян встретят Новый год на работе Superjob: новогоднюю ночь на работе встретят 9% россиян

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Новогоднюю ночь на работе проведут 9% россиян, такие результаты опроса сервиса Superjob приводит ТАСС. При этом большинство граждан страны планируют праздновать дома.

77% россиян планируют встречать Новый год дома. Работать в новогоднюю ночь будут 9% россиян, причем мужчины чаще женщин отметят наступление нового года на рабочем посту (15% против 3% соответственно). По сравнению с прошлым годом, в ночь с 31 декабря на 1 января россияне будут работать чаще: 9% против 6% год назад, — гласят данные опроса.

Кроме того, 3% опрошенных намерены встречать Новый год в других городах страны, 2% отправятся в гости, еще столько же поедут за город, на дачу или в деревню. Кроме того, по 2% респондентов собираются провести новогоднюю ночь на уличных гуляньях, на турбазе или за границей.

Ранее опрос NEWS.ru показал, что большинство россиян проведут новогодние каникулы не выезжая из страны и своего города. Из более чем пяти тысяч опрошенных 36% заявили, что будут сидеть дома, смотреть телевизор и читать книги. Еще 32% займутся домашними делами. 18% респондентов будут продолжать работать, 10% займутся активным отдыхом, и лишь 4% уедут на отдых за границу.

Психолог Татьяна Шаврова рассказывала, что наступление зимы по-своему влияет на поведение людей, и часто предновогодняя суета становится импульсом к пробуждению романтических настроений и желанию флиртовать. Она объяснила, что многие в холодное время года на подсознательном уровне ищут тепла.