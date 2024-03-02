Стало известно, сколько россиян верят в наличие у Путина четкого плана ВЦИОМ: 85% россиян верят в наличие у Путина четкого плана действий

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Порядка 85% россиян уверены, что президент РФ Владимир Путин имеет четкий план действий и стратегию развития страны, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения. При этом большинство считает, что глава государства сможет реализовать все свои намерения полностью или частично. Лишь 10% граждан думают, что четкого плана у российского лидера нет.

85% заявили, что у Владимира Путина есть четкий план действий, стратегия развития страны на ближайшие несколько лет. Каждый десятый посчитал (10%), что стратегии и плана действий нет. Большинство считает (86%), что президент сможет реализовать этот план по развитию страны полностью или частично, каждый второй заявил об этом с полной уверенностью (51% — сможет реализовать полностью). Только 8% придерживаются противоположного мнения, — говорится в исследовании.

ВЦИОМ также узнал мнение россиян о послании президента Федеральному собранию. Каждому второму жителю РФ понравилась речь Путина и озвученные им идеи. У 36% его слова вызвали доверие, а о безразличии сообщили лишь 5% опрошенных. Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 1 марта, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

До этого выяснилось, что Путину доверяют 79,6% опрошенных россиян, что на 0,4 п. п. выше, чем неделей ранее. О недоверии главе государства высказались 16,7% респондентов.