Стало известно, сколько россиян верят в бога, рай, ад и дьявола ВЦИОМ: 66% россиян верят в бога, но в рай верят только 44%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

ВЦИОМ ко Дню Крещения Руси опубликовал результаты опроса об отношении россиян к религии. Согласно результатам исследования, 66% россиян верят в бога, но меньше (47%) из них верят в дьявола. 56% респондентов верят в ангелов. В ад и рай верят 44% и 41% соответственно. Наибольшая часть россиян при этом остаются православными, хотя и число верующих этой конфессии с 2017 года снизилось на 3%. 19% идентифицируют себя атеистами.

Спустя более чем тысячу лет православие остается самой распространенной конфессией в стране — 57% россиян относят себя к последователям этой религии. С 2017 г. показатель сократился на 3 п.п. Согласно ответам респондентов, 5% относят себя к приверженцам ислама. Называют себя неверующими 19% наших соотечественников (+2 п.п. к 2017 г.), еще 6% отметили, что считают себя верующими вне какой-либо конфессии, а 7% колеблются между верой и неверием, — говорится в отчете ВЦИОМ.

Исследователи отмечают, что среди молодых респондентов отмечается тренд на атеизм и агнотицизм. Среди группы 25-34-летних по 10% отмечают, что колеблются между верой и неверием, или называют себя верующими, но не относят к какой-либо конкретной конфессии. Единственная возрастная группа, в которой верующих и неверующих примерно поровну, — молодежь 18-24 лет

Можно сказать, что это поколение изменило тренд православия: те, кто младше, — уже преимущественно неверующие, а те, кто старше, — все-таки остаются в православии, — комментируют результаты опроса в Центре.

В июне сообщалось, что в Тюмени мужчина несколько раз ударил пожилую женщину, которая постоянно ездила в лифте и говорила с соседями о религии. На появившейся в Сети видеозаписи видно, как тюменец бьет старушку в присутствии ребенка, а после вышвыривает ее в подъезд. На мужчину составили протокол о побоях.