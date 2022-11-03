Стало известно, сколько россиян уверены в единстве народа ВЦИОМ: более половины россиян считают, что в стране есть народное единство

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

56% россиян заявили о сплоченности российского общества и наличии в нем народного единства, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа, приуроченного ко Дню народного единства 4 ноября. Этот показатель стал максимальным за весь период измерений, превысив значения 2015 и 2017 годов, когда о народном единстве сообщили 54% опрошенных. Противоположной точки зрения придерживаются 37% россиян.

При этом 49% россиян считают, что за последний год народное единство в стране усиливалось. 28% опрошенных ответили, что оно осталось неизменным, а 17% заявили о его ослаблении. В целом за последние десять лет доля признающих сплоченность народа выросла почти в 2,5 раза (23% против 56%).

Источником консолидации российского общества граждане в первую очередь считают специальную военную операцию: россияне, декларирующие народное единство в стране, аргументируют свою позицию отношением Запада к России, проведением СВО и мобилизацией (28%). Еще 15% видят свидетельство народного единства в том, что все нации в России мирно уживаются.

Во всероссийском телефонном опросе, проведенном 28 октября, приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее во ВЦИОМе заявили, что общественная поддержка военной операции на Украине стабильно высока и составляет 70–73% начиная с марта. В августе решение о боевых действиях скорее поддержали 70% опрошенных россиян, скорее не поддержали — 18%, еще 12% затруднились с ответом.

По словам гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова, многие из тех, кто был против спецоперации или затруднялись ответить, со временем перешли на позицию поддержки, а для серьезных изменений в данной статистике явно нужно «какое-то событие», которое было бы сопоставимо по масштабу с событиями весны.