Стало известно, сколько россиян устраивают вечеринки по случаю увольнения SuperJob: 8% россиян устраивают прощальные вечеринки по случаю увольнения

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Лишь 8% россиян организовывают прощальные вечеринки по случаю увольнения, свидетельствуют результаты опроса SuperJob. Отмечается, что чаще всего граждане прощаются с коллективом устно (51%).

8% отмечают увольнение в компании коллег в баре или клубе, — говорится в сообщении.

При этом 21% респондентов заявили, что «уходят по-английски», ни с кем не попрощавшись. Накрывают стол для коллег в свой последний день на работе 26%. 8% граждан пишут прощальное письмо.

Результаты исследования говорят о том, что мужчины в России относятся к расставанию с сослуживцами проще, чем женщины: чаще уходят, не уведомив об этом, или ограничиваются парой устных фраз. Женщины в свою очередь предпочитают устроить вечеринку и угостить коллег, увольняясь с работы.

В опросе приняли участие 1600 экономически активных жителей в 378 населенных пунктах страны. Исследование проводилось с 19 по 22 января 2024 года.

Ранее стало известно, что инженеры, бухгалтеры и менеджеры по продажам чаще других сталкиваются с отказами в трудоустройстве по причине избыточной квалификации. Всего доля специалистов, которые не смогли устроиться на работу по этой причине, составила 27%.