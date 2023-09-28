Стало известно, сколько россиян страдают обжорством ВЦИОМ: 54% россиян страдают обжорством и переедают

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Половина россиян (54%) признались, что страдают обжорством, такие данные стали известны из совместного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и KP.RU. 45% опрошенных отметили, что переедают редко, еще 7% респондентов признались, что такое происходит часто, а 2% уточнили, что страдают от обжорства. Еще 46% отрицают у себя такую привычку.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева отметила, что не все люди понимают, какой размер порции должен быть. Она отметила, что в своей практике часто сталкивалась с пациентами, которые страдали от нарушения метаболических процессов из-за переедания.

Переедание — это вовсе не значит, что человек ест по шесть раз в день. Достаточно бывает и одного переедания в день. Человек, будучи занят работой весь день, пищу не принимает или принимает мало, а вечером он в свой желудок закидывает все, что видит из того, что съедобно, — пояснила диетолог.

Королева считает, что необходимо с детства приучать к правильному режиму питания. По ее словам, это позволит сохранить здоровье в течение всей жизни. При этом важно избегать диет, придуманных самостоятельно, предупредила специалист. Это связано с тем, что они могут вызывать различные метаболические поломки.

Королева уточнила, что в последнее время люди в крупных городах стали разборчивее при покупке продуктов. Осознаннее остальных к этому вопросу подходит молодежь.

Хорошо, что люди более осознанно делают выбор при покупке продуктов, особенно в крупных городах, люди все более разборчивы, им не все равно, как они выглядят, и они не покупают что попало, особенно молодежь, — заключила диетолог.

Врач Евгений Белоусов ранее предупредил, что отличить переедание от отравления можно по скорости развития недомогания. По его словам, после нескольких часов активного употребления пищи в желудке возникает дискомфорт.