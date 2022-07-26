Стало известно, сколько россиян скачало VPN-сервисы в июле Россия вышла на второе место по числу скачиваний VPN-сервисов

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Россия заняла второе место в рейтинге стран по количеству загрузок VPN-сервисов за период март-июль 2022 года, сообщает РБК со ссылкой на сервис по изучению рынка AppMagic. По данным статистики, только за первые три недели июля сервисы для обхода блокировок были скачаны россиянами более 12 миллионов раз.

Для сравнения приводятся показатели за аналогичные периоды: так, в январе 2022 года россияне загружали VPN-клиенты 2 миллиона раз и страна занимала 16 место в общем рейтинге. В июле же 2021 года из России было зафиксировано 2,7 миллионов загрузок VPN-сервисов, и страна занимала 15 место.

Тем не менее первое место в топе стран по количеству загрузок VPN-сервисов с уверенность занимает Индия. Кроме нее, в пятерку лидеров вошли Пакистан, Индонезия и США.

Глава АНО «Цифровая культура» Иван Бегтин заявил, что популярность VPN в России связана с блокировкой различных онлайн-порталов, которые продолжаются и по сей день.

Сейчас все обычно держат у себя три-четыре сервиса. Кроме платных или бесплатных сервисов также арендуют серверы в другой стране, — подчеркнул он.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что власти не будут вводить наказание для тех, кто пользуется VPN-сервисами для обхода блокировки интернет-ресурсов, однако использование таких приложений не приветствуют.

Комментируя ранее появлявшиеся сообщения о намерении властей заблокировать YouTube, глава Минцифры заявил, что запрет остается последним шагом, который всегда плохо сказывается на конкурентности. Альтернативой этому, по его словам, должна стать конкурентоспособная российская платформа.