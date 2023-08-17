Стало известно, сколько россиян считают свою страну лучше других ВЦИОМ выяснил, что 57% россиян считают свою страну лучше других государств

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Шесть из десяти россиян (57%) считают, что РФ лучше других стран, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Имеют отличное от их мнение 32% респондентов, еще 10% не смогли ни согласиться, ни отвергнуть утверждение о превосходстве государства над другими.

Согласно результатам, портрет россиянина, который считает Россию лучше других стран, выглядит следующим образом: женщина старше старше 60 лет с хорошим материальным положением, которая проживает в селе и предпочитает смотреть телевизор, а не пользоваться Интернетом. Не согласен с ней среднестатистический мужчина до 25 лет с незаконченным высшим или высшим образованием и черпающий информацию в основном из Сети, он находится в плохом материальном положении и проживает в Москве или Санкт-Петербурге.

Кроме того, согласно данным опроса, каждый второй россиянин полагает, что мир был бы лучше, если бы люди в других странах больше бы походили на людей в России – так ответили 47% респондентов. Не согласны с этим высказыванием четверо из десяти (40%).

Ранее стало известно, что молодежь ассоциирует современную Россию с силой, страхом и традициями. Реже всего при упоминании страны у студентов, выпускников вузов и молодых ученых возникают слова «борьба», «вкусно», «единство», «простота» и «хитрость».