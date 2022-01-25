Стало известно, сколько россиян считают студенчество лучшими годами в жизни

Больше половины (60%) опрошенных пользователей Рунета назвали студенческие годы лучшим периодом в жизни, сообщает пресс-служба соцсети «Одноклассники». При этом больше всего им запомнились вручение диплома (40%), студенческая практика (37%), выезд «на картошку» (36%), студенческие дискотеки (27%), посвящение в студенты (19%) и День студента (16%).

ok.ru

У 83% респондентов со времён учёбы остались настоящие друзья, а у 85% одногруппники есть в списке друзей в соцсетях. Из них 68% периодически общаются.

Также 55% опрошенных рассказали, что во время учёбы получили знания и навыки, 38% — друзей, 36% — эмоции, 20% — хорошую работу. 19% приобрели полезные знакомства, а 11% — любимого человека.

Помимо этого, 66% пользователей признались, что пользовались шпаргалками. Рукописные делали 64% россиян, шпаргалки-гармошки — 39%, а в гаджетах — 17%.

Онлайн-опрос был проведён с 19 по 23 января совместно с исследовательским центром ResearchMe среди 1151 пользователя Рунета старше 18 лет.

ok.ru

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что число бюджетных мест в российских вузах в предстоящем году значительно увеличится. Он также пообещал порекомендовать Минздраву РФ ввести институт наставничества для студентов-медиков и предусмотреть для них материальное поощрение.