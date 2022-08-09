Стало известно, сколько россиян считают книги предметом необходимости «ЛитРес»: более 70% россиян считают книги предметами первой необходимости

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Свыше 70% россиян считают книги предметами первой необходимости, при этом 34% респондентов стали тратить на покупку литературы в цифровом формате больше, чем в прошлом году, пишет ТАСС со ссылкой на результаты совместного исследования группы компаний «ЛитРес» и «Ростелеком Книги», приуроченного к Всемирному дню книголюбов. Отмечается, что больше всего тратят на цифровую литературу россияне в возрасте от 26 до 35 лет.

Согласно результатам исследования, читатели и слушатели до 18 лет предпочитают детективы, современную прозу, фэнтези и фантастику. Россияне от 19 до 35 лет выбирают книги по психологии, любовные романы и современную прозу, а от 36 до 45 лет — детективы, фэнтези и фантастику, а также современную прозу. Россияне старше 45 лет чаще всего читают детективы, фэнтези и фантастику, а также классическую литературу.

В исследовании «ЛитРес» и «Ростелеком Книги» приняли участие более 1500 респондентов со всей России.

Ранее управляющий партнер консалтинговой компании SMG Consulting Андрей Стась сообщил, что россияне предпочитают чаще читать книги и выпивать, сократив походы в торговые центры, из которых уходят известные бренды, и оставшиеся без зарубежных новинок кинотеатры. По его словам, сейчас продажи книг растут. Таким образом граждане занимают освободившееся время и сокращают расходы на отдых.