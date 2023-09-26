Стало известно, сколько россиян считают иноагентов предателями Родины ВЦИОМ: 61% россиян считают иноагентов предателями Родины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 60% россиян называют иноагентов предателями Родины, следует из результатов опроса, проведенного ВЦИОМ и опубликованного на его официальном сайте. При этом 16% респондентов считают их борцами за права граждан.

На вопрос о том, кто такие иностранные агенты, шесть из десяти россиян выбирают вариант «скорее предатели, которые за деньги недружественных стран распространяют ложь о нашей стране» — 61%, — говорится в опросе.

По данным опроса, 20% россиян считают, что словосочетание «иностранный агент» вызывает скорее негативные ассоциации, чем положительные. При этом 40% могут изменить отношение к человеку, если его объявят иноагентом, 46% отметили, что такой статус не повлияет на их интерес к какой-то известной личности или СМИ.

Опрос проводился 9 сентября среди 1600 россиян старше 18 лет путем телефонного интервью.

Ранее депутат Госдумы Андрей Луговой предложил ранжировать иноагентов по степени вины и ущерба от их деятельности. По мнению парламентария, «особо опасных» иностранных агентов, а также «представляющих прямую угрозу суверенитету страны» следует отнести в отдельную красную зону и применять против них наказания «по высшим мерам».

Комментируя предложение Лугового, первый зампред комитета ГД по культуре Александр Шолохов признался, что не видит необходимости в ранжировании иноагентов. По мнению народного избранника, меры наказания, предусмотренные законом, нужно применять вне зависимости от наличия в списках иноагентов, поскольку важен состав преступления, а не статус конкретного лица.