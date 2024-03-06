Стало известно, сколько россиян рискует остаться без пенсии по старости RTVI: 21 млн россиян не перечисляют деньги в Соцфонд и могут остаться без пенсий

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Порядка 21 млн россиян трудоспособного возраста не перечисляли деньги в Социальный фонд (Соцфонд), пишет RTVI. Отмечается, что эти люди не работают, занимаются натуральным хозяйством или воспитывают детей и к старости часть из них рискует остаться без пенсий.​

К такому выводу пришли авторы публикации, изучив статистику Социального фонда России и Росстата. По данным за 2022 год, социальные взносы платили 59 млн человек, самозанятыми числятся еще четыре миллиона, а официально безработными — чуть более полумиллиона. При этом граждан страны трудоспособного возраста насчитывается более 84 млн, а действительно работающих среди них — 72 млн.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что россияне, которым не хватает трудового стажа и нужных пенсионных баллов для пенсии, могут их докупить. По ее словам, цена меняется каждый год и в прошлом году можно было приобрести не более 8,12 пенсионного балла за 340 тысяч рублей.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что в течение двух месяцев депутаты могут рассмотреть законопроект о повышении пенсии за трудовой стаж от 30 лет. Парламентарий подчеркнул, что обычно рассылка занимает около месяца. Столько же времени потребуется правительству, которое должно будет предоставить заключение по данной инициативе.