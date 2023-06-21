Стало известно, сколько россиян проведут отпуск внутри страны В РСТ назвали численное соотношение отдыхающих в России и за границей

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Этим летом за границу отправятся отдыхать втрое меньше россиян, чем тех сограждан, которые проведут отпуска в субъектах РФ. Об этом в интервью NEWS.ru заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Около 5 млн российских туристов отправятся путешествовать в другие страны. А 15 млн отдохнет в России. И это только организованный отдых. Не берем в расчет самостоятельный. В России очень много самостоятельных путешественников, — пояснил Горин.

Также он заявил, что этим летом наиболее популярными местами отдыха у жителей РФ являются российские курорты, а также Турция. По словам Горина, отели Краснодарского края уже заполнены на 80–90%, но места в гостиницах еще можно найти.

Ранее Дмитрий Горин советовал воспользоваться специальными предложениями, которые появляются у туроператоров, чтобы сэкономить на летних путешествиях.