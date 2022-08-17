Стало известно, сколько россиян против усыновления сирот иностранцами ВЦИОМ: 60% россиян высказались против усыновления детей-сирот иностранцами

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

60% россиян высказались против усыновления детей-сирот иностранцами, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По мнению большинства респондентов, ребенок, оставшийся без родителей, должен оставаться в РФ, даже если при этом ему придется воспитываться в детском доме.

Больше половины россиян сегодня поддерживают идею, что дети должны оставаться в России, даже если при этом им придется воспитываться в детских домах (60%), — говорится в сообщении.

Противоположной точки зрения придерживаются 32% россиян. По их мнению, возможность усыновления детей-сирот иностранцами — шанс обрести семью.

По данным центра, молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет в 76% случаев выступают за международное устройство. 67–81% россиян старше 45 лет преимущественно против. В возрастной группе от 25 до 44 лет мнения разделились примерно поровну. При этом жители Москвы и Санкт-Петербурга чаще одобряют возможность детям-сиротам обрести иностранных родителей.

В начале августа группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о запрете усыновления сирот из России гражданами стран, которые входят в список недружественных. Кроме этого, им нельзя будет оформить опекунство над российскими детьми.