Стало известно, сколько россиян продолжают поддерживать СВО на Украине Опрос: более 60% россиян поддерживают проведение СВО на Украине

Фото: МО Украины

Более 60% россиян (62,2%) поддерживают проведение специальной военной операции (СВО) на Украине, свидетельствуют данные опроса «Царьграда». Согласно результатам исследования, не одобряют спецоперацию 20,3% респондентов. Еще 17,7% опрошенных затруднились ответить на данный вопрос, а 10,7% выбрали вариант «скорее одобряю».

В рамках исследования респондентам также задали вопрос о том, каким они видят дальнейшее развитие событий СВО на Украине. 60,9% россиян выступили за продолжение спецоперации до достижения всех заявленных целей. Еще 13,6% респондентов отметили, что СВО может завершиться за несколько месяцев, но только при условии признания присоединенных к России территорий. 21,6% опрошенных считают, что необходимо завершать военные действия как можно быстрее, даже если часть новых территорий будет потеряна.

В опросе издания приняли участие две тысячи респондентов.

Ранее стало известно, что уровень доверия жителей России к президенту Владимиру Путину составил 78,8%. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Более 75% россиян также заявили, что одобряют деятельность главы государства.