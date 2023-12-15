Стало известно, сколько россиян предпочли бы премию новогоднему корпоративу RT: 33% россиян хотели бы заменить новогодний корпоратив на премию

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Многие работающие россияне, 46%, рассказали, что с ужасом думают о посещении новогоднего корпоратива, сообщает RT. Согласно результатам исследования, поступившим в распоряжение издания, 33% респондентов отметили, что предпочли бы получить премию вместо того, чтобы идти на мероприятие.

В последние годы, как считают 22% опрошенных, корпоративы стали «обязаловкой», несмотря на то, что раньше были праздниками. 37% граждан назвали участие в мероприятии «добровольно-принудительным», в то же время 77% отвечающих заявили, что по собственному желанию посетят корпоративы.

Большинство респондентов (62%) поделились, что на празднике будут алкогольные напитки, при этом 41% опрошенных не пьют спиртное, а 27% из них отметили, что не хотели бы делать это при руководителях. Уволиться с предыдущего места работы из-за спиртного на корпоративе пришлось 5% респондентов.

Ранее опрос показал, что 43% опрошенных жителей России собираются потратить на подарки к Новому году больше денег, чем в 2022 году. 40,3% граждан назвали стоимость подарка от тысячи до пяти тысяч рублей оптимальной. При этом 2,8% россиян полностью отказались от покупки презентов.

Четверть опрошенных готова отдать от пяти тысяч до 10 тысяч рублей, а 22,5% — более 10 тысяч рублей. 13,4% граждан планируют приобрести новогодний подарок менее чем за тысячу рублей.