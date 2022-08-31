Стало известно, сколько россиян потеряли свои накопления после февраля Forbes: более 80% россиян потеряли накопления после февраля 2022 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство россиян (81%) полностью или частично потеряли свои сбережения после февраля 2022 года, сообщает Forbes со ссылкой на результаты опроса. Каждый пятый отказался от идеи копить деньги.

Согласно данным исследования, 8% респондентов лишились сбережений полностью, 21% опрошенных потерял практически все, а 52% заявили, что потери были, но незначительные.

По словам 30% опрошенных, их расходы на повседневные нужды возросли примерно на треть. Еще 30% рассказали, что стали тратить больше на 10%, а 15% заявили о росте расходов на 30-50%.

Каждый пятый респондент сообщил, что после февраля отказался от идеи копить деньги. 58% опрошенных все же удается откладывать средства, при этом 39% признались, что это стало делать значительно труднее.

Опрос проводился среди россиян в возрасте от 18 до 60 лет. В нем прияли участие 1207 человек.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что 39% россиян вообще не откладывают деньги. Все средства у них уходят на текущие нужды. «Свободные» деньги после всех расходов остаются у 60% россиян. В большинстве случаев они хранятся в наличном виде.