Стало известно, сколько россиян положительно оценивают работу Путина ФОМ: 82% жителей России положительно оценивают работу Путина на посту президента

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Восемь из десяти граждан России (82%) положительно оценивают работу президента Владимира Путина, следует из результатов опроса Фонда общественного мнения. Еще 83% россиян заявили, что доверяют главе государства.

Согласно итогам опроса, отрицательно работу Путина на посту президента оценили 6% опрошенных жителей. 58% респондентов ответили, что хорошо относятся к работе правительства РФ. Еще 61% граждан положительно высказались о деятельности Михаила Мишустина на должности премьер-министра РФ.

Опрос ФОМ проводился с 9 по 11 февраля в 53 российских регионах. Участие в анкетировании приняли 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса — интервью по месту жительства граждан. Статистическая погрешность составляет не выше 3,6%.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения представил первый рейтинг кандидатов в президенты России. Фаворитом оказался действующий лидер Владимир Путин, за которого готовы отдать голоса 75% электорально активных россиян. За Владислава Даванкова из партии «Новые люди» согласны проголосовать 5% опрошенных, за Леонида Слуцкого из ЛДПР — 4%, за Николая Харитонова из КПРФ — тоже 4%.