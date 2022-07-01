Стало известно, сколько россиян подозревают у себя опасные заболевания Опрос «Росгосстраха»: 54% россиян опасаются, что у них есть бессимптомные опасные заболевания

Фото: shutterstock.com

Более половины россиян опасаются, что у них есть бессимптомные опасные заболевания, в числе которых они называют рак, инсульт, диабет и ВИЧ. Об этом свидетельствуют результаты опроса СК «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», имеющиеся в распоряжении NEWS.ru. При этом 74,6% респондентов считают, что опасные заболевания могут протекать совершенно бессимптомно вплоть до терминальной стадии.

Отвечая на вопрос о наиболее опасных недугах, 45% граждан упомянули онкологические заболевания, 32% — инсульт, 22% — диабет. Коронавирус к опасным заболеваниям отнесли только 9% опрошенных. При этом у 54% россиян периодически возникают страхи по поводу того, что они болеют чем-то в скрытой форме. 51,6% опасаются, что у них обнаружат опасное заболевание, 38% опрошенных относятся к возможности заболеть философски или не думают об этом.

О том, что опасные заболевания можно вылечить, заявляют 61% россиян. Из них 13,5% утверждают, что это возможно, только если проблему диагностировали на ранней стадии. Среди мер, принимаемых россиянами для профилактики болезни, чаще всего называют диспансеризацию, сдачу анализов и консультации с врачом.

В исследовании приняли участие 1,5 тысячи жителей России старше 15 лет.

Ранее сообщалось, что 41% россиян негативно оценивают ситуацию с доступом к медицинской помощи за последний год. Противоположной позиции придерживаются 46% граждан. При этом 57% опрошенных считают, что ситуация с медицинской помощью за это время ухудшилась.

Больше всего положительных оценок (64%) встречается среди ответов наиболее молодой возрастной группы. Самая довольная медицинской помощью группа — мужчины в возрасте 18–24 лет (67% положительных оценок), а самая недовольная — мужчины 45–59 лет (48% отрицательных оценок).



