Стало известно, сколько россиян поддерживают запрет продажи сигарет Superjob: 50% россиян поддержали запрет продажи сигарет родившимся после 2009 года

Около 50% россиян поддерживают введение запрета на продажу сигарет гражданам, родившимся после 2009 года, сообщает РБК со ссылкой на опрос портала Superjob. Исследование проводилось в связи с аналогичным запретом, который на днях был введен в Новой Зеландии. Как утверждают авторы опроса, за подобные меры в России также высказались 35% курильщиков.

В исследовании приняли участие 1600 совершеннолетних граждан из 375 населенных пунктов России. Больше всего идею ограничить продажу табака поддержали респонденты, которые никогда не курили — таких 58%. Также преимущественно за запрет продажи сигарет родившимся после 2009 года высказались россияне в возрасте от 18 до 34 лет — 54%. Суммарная доля людей, которые высказались против подобных мер — 26% опрошенных.

Ранее стало известно, что в Новой Зеландии приняли закон о запрете табака для будущих поколений. Предполагается прекратить продажу табачных изделий всем гражданам, родившимся после 1 января 2009 года. Новая Зеландия стала первой страной в мире, которая ввела ежегодно повышающийся возраст курения.

В свою очередь депутат Госдумы Султан Хамзаев поддержал решение новозеландского правительства. Политик подчеркнул, что в этом вопросе российским властям необходимы такие меры, которые позволят государству вести затяжную борьбу с представителями табачного бизнеса, выпускающими новые альтернативы обычному табаку.