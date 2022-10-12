Стало известно, сколько россиян поддерживают вхождение в РФ новых областей ФОМ: 78% россиян поддерживают вхождение новых регионов в состав России

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Большинство россиян (78%) поддерживают присоединение к России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, следует из опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованных на сайте социологического центра. Согласно исследованию, 3% респондентов поддержали вхождение в состав России лишь некоторых из этих регионов.

Еще 7% — выступили против присоединения всех этих субъектов, затруднились ответить 14% опрошенных.

При этом 37% респондентов считают, что референдумы были проведены в ДНР и ЛНР в нужное время, 44% полагают, что их нужно было провести там раньше, 2% — что позднее. А 6% думают, что их не стоило проводить вообще.

Своевременными референдумы в Запорожской и Херсонской областях сочли 42% респондентов, по мнению 31% их нужно было провести раньше. 4% россиян считают, что референдумы было бы лучше провести позднее, против их проведения выступили 7% опрошенных.

Всероссийский опрос проходил с 30 сентября по 2 октября. Его участниками стали 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 53 регионах России.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Согласно результатам референдумов, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

4 октября Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании конституционные законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.