Стало известно, сколько россиян поддерживает мобилизацию в стране «Левада-центр»: 23% россиян испытывает гордость за страну после объявления мобилизации

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

23% россиян заявили о том, что испытывают гордость за страну на фоне сообщений о введении массовой мобилизации, следует из опроса Левада-Центра (признан Минюстом НКО, выполняющей функции иностранного агента). Также 6% опрошенных рассказали об удовлетворении, еще 6% — о воодушевлении. При этом 47% россиян не стали скрывать и заявили, что испытывают тревогу, страх и ужас.

Для сравнения организация решила опросить респондентов на тему того, какие чувства они испытывают к проведению военной операции на Украине в целом. Здесь показатели существенно меняются — о гордости за Россию высказались 51% опрошенных, в то время как страшатся боевых действий 31% россиян. На третьем месте в обоих вопросах — шок.

Также организаторы опроса решили выследить изменения в ответах россиян в зависимости от времени проведения опроса. Если в феврале 2022 года введения мобилизации боялись всего 11% россиян, то спустя семь месяцев таких стало 36%. Количество не боящихся людей напротив снизилось, с 29% до 14%.

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров ранее заявил, что россияне восприняли новость о частичной мобилизации напряженно и настороженно. Он при этом добавил, что большинство из них отнеслись к такому решению президента с пониманием. Он отметил, что россияне еще не полностью сформировали свое мнение по этому вопросу.