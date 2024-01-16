Стало известно, сколько россиян поддержали отказ от книг Акунина ВЦИОМ: 69% россиян поддержали отказ от книг Акунина

Фото: Галкин Николай/ ТАСС

Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Опрос ВЦИОМа показал, что 69% граждан России поддержали решение отечественных издательств и магазинов отказаться от выпуска и продажи книг писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает РИА Новости. При этом только каждый четвертый (23%) россиянин читал его книги, 57% сообщили, что не знакомы с его творчеством.

Отказ последних (издательств. — NEWS.ru) от публикации и продажи произведений на фоне высказываний и действий популярного современного писателя в той или иной степени поддерживают 7 из 10 наших сограждан (69%), в том числе каждый второй заявил об этом с полной уверенностью («точно правильное решение» — 48%), — говорится в сообщении.

Акунина включили в реестр иноагентов под номером 12 830. Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал проверить писателя на предмет оправдания терроризма после его интервью пранкерам Вовану и Лексусу, которые представились президентом Украины Владимиром Зеленским и экс-министром культуры республики Александром Ткаченко. В разговоре с ними Акунин одобрил атаки украинских БПЛА на города России.

Издательство АСТ, сервис цифровых книг «Литрес» и объединенная сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» после выхода интервью приостановили выпуск и продажи книг Акунина. Решение объяснили высказыванием прозаика против российской армии и в поддержку Украины.