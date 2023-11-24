Стало известно, сколько россиян питаются полуфабрикатами KP.RU: 90% россиян питаются полуфабрикатами

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Около 90% россиян питаются полуфабрикатами, свидетельствуют данные опроса KP.RU. При этом только 3% опрошенных признались, что постоянно покупают и едят такую продукцию. По словам респондентов, у них нет времени готовить каждый день, а есть в ресторанах и кафе слишком дорого. Еще 11% опрошенных отметили, что едят полуфабрикаты около двух раз в неделю.

44% респондентов уточнили, что питаются полуфабрикатами редко, в основном только тогда, когда времени на приготовление еды совсем не остается. Еще 32% россиян едят такую продукцию в крайних случаях. Только 10% опрошенных рассказали, что вообще не покупают полуфабрикаты в магазинах, а заготовки предпочитают делать дома самостоятельно.

Полноценный обед из жареной куриной грудки и спагетти готовится за 10 минут. Было бы желание. А есть бургеры из доставки — вообще не дело, — заявил один из респондентов.

Опрос был проведен в социальных сетях и мессенджерах издания. В нем приняли участие 9,1 тысячи человек.

Ранее более половины (57%) россиян рассказали, что никогда в жизни не пробовали энергетические напитки. При этом 27% опрошенных признались, что пробовали энергетики из любопытства, но пить их на постоянной основе после этого не стали.