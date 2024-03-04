Стало известно, сколько россиян оттягивают до последнего поход к врачу KP.RU: более половины россиян обращаются к врачам лишь в крайнем случае

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Более половины (51%) россиян признались, что обращаются за медицинской помощью к врачам лишь в случае крайней необходимости, сообщает KP.RU со ссылкой на данные собственного социологического опроса. Таким образом, пишет издание, итоги исследования в целом совпадают со словами главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, заявившего, что россияне игнорируют проблемы со здоровьем и идут к врачу, лишь доведя свое состояние до критического.

Как отмечает издание, 51% респондентов сообщили, что обращаются к медикам, лишь когда чувствуют себя «просто ужасно», порой затягивая с визитом к врачу, пока им не понадобится скорая помощь и реанимация. Еще 8% признались, что не ходят к врачам вообще, а занимаются либо самолечением, либо предпочитают специалистов нетрадиционной медицины.

Еще 23% участников исследования заявили, что при недомогании сначала лечатся известными им препаратами и народными рецептами и только если самолечение не помогает, то идут к врачу. Лишь 7% рассказали, что обращаются в поликлинику, как только у них начинает что-то болеть, а 10% объяснили, что стараются предотвратить болезни, поэтому соблюдают графики плановых приемов и диспансеризации. 1% выбрали вариант «другое», уточнив, что ходят к врачам только для оформления больничного, получения справок или выписки лекарства.

Опрос был проведен среди восьми тысяч подписчиков сайта KP.RU в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в мессенджерах Telegram и Viber.

Ранее врач-терапевт Светлана Бурнацкая предупредила об опасности самолечения при пневмонии. Специалист подчеркнула, что воспаление может повлечь за собой сепсис, скопление жидкости или абсцесс легкого и дыхательную недостаточность.