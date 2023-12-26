Стало известно, сколько россиян относилось к среднему классу в 2022 году НИУ ВШЭ: к среднему классу в 2022 году относилось около 32% россиян

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К среднему классу в 2022 году можно было отнести около 31,7% населения России, сообщает РБК со ссылкой на исследование Института социальной политики НИУ ВШЭ. Согласно исследованию, этот показатель является максимальным за десять лет.

Аналитики отметили, что в 2013 году доля среднего класса оценивалась в 28,3%, в 2015-м — в 29,4%, в 2018-м — в 30,3%. В 2020 году он держался на в 30,1%.

Ранее был опубликован список специальностей с самыми высокими зарплатами в 2023 году. Согласно результатам исследования, самую крупную зарплату предлагали DevOps-инженерам — 214 тысяч рублей в месяц. Следующими в списке профессией следуют дата-сайентисты с зарплатой в 202,5 тысячи рублей, затем идут системные аналитики — 150,9 тысячи рублей, а также программисты — 124,4 тысячи.

До этого стало известно, что более четверти россиян сталкивались с гендерной дискриминацией на рабочем месте. Женщины попадают в такие ситуации чаще, чем мужчины: согласно полученным данным, каждая третья россиянка (30%) ощущала на себе предвзятое отношение со стороны работодателя. При этом лишь 19% мужчин жалуются на аналогичные условия работы. Некоторые опрошенные стали жертвами дискриминации по половому признаку уже на этапе собеседования.