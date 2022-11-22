Стало известно, сколько россиян обращалось за психологической помощью ВЦИОМ: около 90% россиян никогда не обращались за психологической помощью

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Около 87% россиян никогда не обращались за помощью к специалистам в области психологии, следует из данных исследования ВЦИОМ. При этом в отчете организации говорится, что количество людей, которые начали общение с психологом за 13 лет увеличилось вдвое — в 2009 году таких было 6%, в 2022 году — 12%. 8% от всех опрощенных отметили, что специалисты действительно помогли им. Авторы исследования не уточнили, по какому принципу проходила выборка респондентов, сколько человек участвовало в опросе и из каких регионов.

Самостоятельность россиян в решении стрессовых ситуаций подтверждается слабым спросом на профессиональную психологическую помощь: 87% никогда не обращались к специалистам (психологам, психотерапевтам, психоаналитикам и пр.). <...> За 13 лет доля тех, кто обращался за профессиональной психологической помощью, удвоилась (6% в 2009 г. vs. 12% в 2022 г.). Успешное решение проблемы отметили 8% россиян, неуспешное — 4%, — говорится в публикации.

При этом о способности справляться со своими проблемами в-одиночку заявили лишь 68% опрошенных. Сотрудники ВЦИОМ отмечают, что в 2009 году этот показатель был почти в 3,5 раза ниже — тогда о самостоятельном решении трудностей высказались лишь 20% респондентов.

Ранее первый заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов предложил создать агентство по делам одиночества, в котором россиянам будут оказывать психологическую помощь. Депутат отметил важность этой инициативы, поскольку это позволит избавиться от негативных ассоциаций в вопросе получения первичной психологической помощи. По словам парламентария, подобные программы уже зарекомендовали себя в Великобритании и Японии.