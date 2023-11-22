Стало известно, сколько россиян никогда не пробовали энергетики Опрос KP.RU: 57% россиян никогда не пробовали энергетики

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Более половины (57%) россиян рассказали, что никогда в жизни не пробовали энергетические напитки, свидетельствуют данные опроса KP.RU. При этом 27% опрошенных признались, что пробовали энергетики из любопытства, но пить их на постоянной основе после этого не стали.

Еще 8% респондентов отмечают, что могут выпить энергетический напиток в крайнем случае, когда необходимо быть в тонусе. Один из участников исследования отметил, что не видит в этом ничего плохого, главное — соблюдать меру. 2% респондентов признались, что пьют энергетики на постоянной основе. Некоторые опрошенные подчеркнули, что раньше употребляли энергетики часто, но начали чувствовать себя хуже, поэтому отказались от напитка.

Пила энергетики длительное время, потом начались проблемы с сердцебиением, аритмия и постоянное чувство усталости. Поэтому резко прекратила их употреблять, — рассказывает одна из участниц исследования.

Опрос был проведен в социальных сетях и мессенджерах издания. В нем приняли участие 8,9 тысячи человек. Насколько репрезентативна выборка, СМИ не уточняет.

Эндокринолог Зухра Павлова ранее рассказала, что употребление энергетических напитков может оказаться смертельно опасным для человека, так как напиток может вызвать разрыв аневризмы. По ее словам, доза, которая может привести к летальному исходу, зависит от особенностей организма.