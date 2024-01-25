Стало известно, сколько россиян не работает по профилю Опрос: половина россиян не работает по профилю

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Чуть больше половины россиян (51%) не работают по профилю, об этом свидетельствует опрос KP.RU. При этом 27% респондентов признались, что никогда не работали по профессии. Некоторые опрошенные подчеркнули, что во время учебы поняли, что им не нравится выбранная специальность, а другие отметили, что устроились в сферу, не связанную со специальностью, пока получали образование, и решили остаться.

Как уточняет издание, 22% респондентов попробовали работать по профессии, но после этого решили сменить сферу деятельности. Среди причин они выделили низкие доходы в выбранной отрасли. Некоторые уточнили, что им просто не понравилась сама работа.

Еще 2% опрошенных выбрали вариант «другое» и сообщили, что сейчас вообще не трудоустроены. Другая половина россиян (49%) после колледжа или университета устроилась на работу по специальности.

Опрос был проведен среди подписчиков в социальных сетях издания и мессенджерах. Участие в исследовании приняли 6,9 тысячи человек.

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