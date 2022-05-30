Стало известно, сколько россиян не поддерживают спецоперацию на Украине ВЦИОМ: 72% россиян поддерживают спецоперацию на Украине

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Большая часть россиян поддерживает проведение военной спецоперации на Украине, об этом свидетельствуют данные ВЦИОМа. Так, 72% респондентов выступили за СВО, 18% — против, ещё 10% затруднились ответить.

Уровень поддержки российским обществом специальной военной операции в течение трех месяцев мониторинга сохраняется на стабильно высоком уровне, — говорится в сообщении.

Среди причин спецоперации респонденты чаще всего называли защиту России, демилитаризацию и решение не дать разместить военные базы НАТО на территории Украины — так ответили 40% опрошенных.

В числе популярных вариантов также были изменение политического курса Киева и очищение от нацистов — данное мнение озвучил каждый пятый. Следующим по упоминаемости идёт вариант «защита ЛНР и ДНР» — 18% респондентов согласились с ним.

Наименее распространенным ответом стало высказывание об оккупации Украины с целью присоединения к России. Лишь 7% опрошенных согласились с этим тезисом.

ВЦИОМ также отметил снижение протестных настроений на 4 процентных пункта. О возможных акциях в населенном пункте своего проживания высказались только 14%. Отмечается, что в мае 2021 года такое мнение выражал каждый четвертый (26%).

Ранее стало известно, сколько россиян одобряют деятельность президента России. По данным ВЦИОМа, с начала спецоперации рейтинг Владимира Путина поднялся на 8,7%.