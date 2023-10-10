Стало известно, сколько россиян не любят свою работу Clevers: каждый шестой россиянин не любит свою работу

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Каждый шестой россиянин не любит свою работу, свидетельствуют результаты опроса платформы Clevers, которые приводит РИА Новости. При этом треть респондентов хотели бы сменить работу в следующем году, а четверть — освоить новую профессию.

Большинство россиян в целом довольны своей работой, но доля тех, кому совсем не нравится то, чем он занимается, оказалась весьма заметна — это каждый шестой. Каждый третий россиянин в 2024 году намерен сменить работу, а четверть — освоить новую профессию, — говорится в опросе.

По данным исследования, основными факторами недовольства являются низкая зарплата и карьерный потолок. При этом в гендерном отношении мужчины (39%) в большей степени неудовлетворены местом работы, чем женщины (28%). Среди недовольных работой больше всего трудящихся в строительной, сельскохозяйственной и добывающей сферах, в то время как работники сферы IT, образования, медицины в основном любят место труда.

Ранее сообщалось, что около 32% россиян продолжают хранить сбережения дома, но большинство все же предпочитают оформлять банковские вклады. Каждый десятый комбинирует эти два способа.

Чаще всего целью накоплений россияне называли формирование сбережений «на всякий случай, про запас» — так ответили 42% участников опроса. Еще 25% признались, что копят средства на старость, а 18% планируют дорогостоящую покупку в виде автомобиля или техники. Также есть и те, кто заботятся о будущем своих детей и откладывают сбережения на их образование, — таких насчитывается 9%.