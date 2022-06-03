Стало известно, сколько россиян не доверяют Путину ФОМ: Путину доверяют 76% россиян

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президенту России Владимиру Путину доверяют 76% россиян, об этом свидетельствуют данные соцопроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Еще 15% респондентов заявили, что скорее не доверяют главе государства, а ещё 9% затруднились ответить.

Также 80% опрошенных считают, что президент России хорошо работает на своем посту, — этот показатель вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Не согласны с этим мнением 11% россиян, ещё 9% затруднились ответить.

Накануне ВЦИОМ проводил похожее исследование. В нём респондентов спрашивали, одобряют ли они деятельность президента РФ. Около 78% россиян сообщили, что поддерживают политику Путина, перед началом специальной операции России на Украине этот показатель находился на уровне 70,4%.

Ранее социологи зафиксировали рост протестного потенциала в России. Показатель вернулся к значениям, которые отмечались до начала военной операции на Украине.