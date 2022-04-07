Стало известно, сколько россиян намерены работать после ухода на пенсию

58% россиян изъявили желание работать и после достижения пенсионного возраста. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру». При этом 48% желающих продолжать трудовую деятельность планируют работать в зависимости от состояния здоровья, а 15% намерены работать в течение 10–15 лет после достижения пенсионного возраста.

Также 48% опрошенных считают , что на пенсии им придется урезать расходы и жить «по возможностям». На средства от пассивного дохода планируют жить 19% россиян, на средства от сдачи недвижимости — 17%, а рассчитывают на помощь детей всего 3%.

Опрос был проведён с 31 марта по 6 апреля среди 1910 жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет.

Ранее замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов выступил с предложением рассмотреть отмену пенсионной реформы. Он добавил, что этот шаг позволит поддержать граждан в непростое время, а пенсионеры при желании смогут продолжить работу. Сенатор назвал повышение пенсионного возраста «дополнительной нагрузкой» для граждан и добавил, что дополнительные средства можно было бы взыскать с тех предприятий, которые занимаются использованием природных богатств России.