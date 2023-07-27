Стало известно, сколько россиян мечтают о работе на четырехдневке SuperJob: введение четырехдневной рабочей недели поддержит каждый второй россиянин

Фото: Сергей Булкин/News.ru

Идею о сокращении рабочей недели до четырех дней поддерживают 49% россиян, против выступает 28%, говорится в исследовании компании SuperJob, которое приводит РБК. Там отмечается, что число противников четырехдневки в настоящее время — минимальное за последние четыре года. При этом только две трети россиян уверены, что смогут справиться с пятидневным объемом работы за четыре дня.

По данным опроса, больше всего сторонников четырехдневной рабочей недели у россиян младше 34 лет (55%). Среди старшего поколения за сокращенную работу выступили 39%. Также поддержка инициативы зависит от размера доходов. У респондентов с зарплатой до 80 тысяч рублей в месяц за третий выходной выступают 52%, среди граждан с зарплатой выше 80 тысяч доля поддержки обсуждаемой идеи снизилась до 40%. При этом чаще за четыре рабочих дня выступают женщины (51%), чем мужчины (47%).

По словам россиян, они бы использовали третий выходной для общения с семьей (27%), для отдыха (25%), повышения квалификации и саморазвития (15%), подработки (14%), домашних дел (11%), личных дел (9%), хобби (8%), путешествий и здоровья (по 2%), похода по музеям и чтения книг (по 1%).

Инициативу о сокращении рабочей недели до четырех дней предлагал Дмитрий Медведев во время пребывания на посту премьер-министра. В Минтруда на это ответили, что предпосылок для отказа от пятидневки в России в настоящее время нет.

Ранее член Совета Федерации Айрат Гибатдинов заявил, что пятница должна быть сокращенным рабочим днем. По его словам, с одной стороны, благодаря продолжительной рабочей неделе быстрее решаются задачи, а сотрудникам не всегда приходится тратить время на дорогу, но с другой стороны — есть и ряд минусов.