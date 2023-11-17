Стало известно, сколько россиян хранят фотографии своей первой любви Опрос KP.RU: около 40% россиян хранят фото своей первой любви

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Около 40% россиян хранят фотографии своей первой любви. Согласно данным опроса KP.RU, предпочитают оставлять такие фото в качестве приятного воспоминания 38% респондентов. Участники исследования подчеркнули, что эти кадры много для них значат и напоминают о молодости и приятных моментах. Некоторые опрошенные также подчеркнули, что до сих пор живут со своей первой любовью.

При этом 34% опрошенных считают, что фотографии бывших хранить не нужно. Основной причиной такого решения респонденты называют нежелание расстраивать нынешнего партнера. Один из опрошенных россиян подчеркнул, что не надо также рассказывать о бывших своей второй половинке: это принесет негатив в отношения.

Еще 27% уточнили, что для них неважно, остались ли фотографии их первой любви или нет. Они стараются жить сегодняшним днем и не видят смысла вспоминать о прошлом, поэтому не считают важным хранить фотографии бывших, но и не выкидывают их специально.

Опрос был проведен в социальных сетях и мессенджерах издания. Участие в исследование приняли 3,9 тысячи человек.

Психолог Константин Никулин ранее объяснил, что желание вернуться к бывшему партнеру чаще всего возникает из-за ощущения собственной неполноценности. Эксперт посоветовал составить список максимально отрицательных моментов из совместной жизни, чтобы перебороть это желание.